الجزائر تستدعي سفيرها في المغرب

2021/07/18 | 20:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت الجزائر، الأحد، سفيرها لدى المملكة المغربية "فورا"، وفق بيان للخارجية الجزائرية.

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