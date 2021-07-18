بريطانيا تسجل 48161 إصابة و25 وفاة جديدة بكورونا

2021/07/18 | 21:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأظهرت بيانات حكومية، اليوم الأحد، أن بريطانيا سجلت 48161 إصابة جديدة بكوفيد-19 و25 وفاة لمرضى في غضون 28 يوما من ثبوت إصابتهم.والرقمان أقل بشكل طفيف عن يوم السبت الذي جرى فيه تسجيل 54674 إصابة و41 وفاة.المصدر: رويترز

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