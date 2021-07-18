مديرية تموين المحافظة تعلن جهوزيتها لتوزيع مفردات السلة الغذائية

2021/07/18 | 21:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية تموين محافظة الانبار جهوزيتها لتوزيع مفردات السلة الغذائية التي وجه بتوزيعها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مؤكدة ان السلة الغذائية ستصل الى ابعد نقطة في المحافظة.

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