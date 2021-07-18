2021/07/18 | 21:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الأحد، ضرورة دعم القوات البرية وتعزيز دورها في فرض هيبة الدولة وترسيخ امن واستقرار البلاد.وقال مكتب الكعبي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن الأخير “اجرى اليوم، زيارة ميدانية الى مقر قيادة القوات البرية العراقية، رافقه فيها كل من النواب رئيس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يدعو لدعم القوات البرية وتعزيز دورها بفرض هيبة الدولة first appeared on النور نيوز.

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