2021/07/18 | 21:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم الاحد، سحب السفير وكبار الدبلوماسيين الأفغان من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، على خلفية خطف ابنة السفير الأفغاني هناك.وأشارت الوزارة في بيان لها: “استدعت الحكومة الأفغانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أفغانستان تسحب دبلوماسييها من إسلام آباد بعد خطف ابنة السفير المركز الخبري الوطني.

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