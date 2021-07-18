أم ايهاب تحمل صور ابنها أثناء المشاركة في مسيرة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق

2021/07/18 | 21:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شاركت والدة الناشط المدني إيهاب الوزني في مسيرة "إنهاء الإفلات من العقاب" في محافظة كربلاء، حيث حملت صور ابنها للمطالبة بالكشف عن قتلته ومعاقبتهم.

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وأظهرت مشاهد مصورة من محافظة كربلاء مشاركة واسعة في مسيرة احتجاجية ضمن حملة "انهاء الإفلات من العقاب".

وشدد المتظاهرون ضمن مسيرات إنهاء الإفلات من العقاب على ضرورة، القبض على قتلة المتظاهرين، وإنهاء سياسية إفلات المتورطين بالدماء من العقاب، وذلك خلال البيان الختامي الذي ألقي في ساحة التحرير.

وأظهرت مشاهد مصورة من ساحة الفردوس في بغداد استعدادات المشاركين في حملة "إنهاء الإفلات من العقاب" لانطلاق المسيرة.

وأنضمنت محافظة الديوانية الى المدن المشاركة في حملة "إنهاء الإفلات من العقاب" في العراق.

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