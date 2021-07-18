الصحة البرلمانية تبدي موقفها من امتحانات الجامعات

2021/07/18 | 21:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أوصت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمراجعة الخطط الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وعدم الإصرار على إجراء الامتحانات للمعاهد والجامعات حضورياً وإقامتها إلكترونياً.

وقال مقرر اللجنة، فالح الزيادي، في حديث صحفي، إن “تصريحات بعض الوزارات غير مبنية على أساس مهني لاسيما تصريحات وزارة التعليم العالي بأن العام الدراسي القادم سيكون حضوريا”، مبينا أن “العام الدراسي سيعتمد على الوضع الصحي والوبائي في البلد”.

واضاف، أن “الامتحانات يجب أن تكون بحسب ما تمت دراسته، وأن كان الكترونيا فتكون الامتحانات مشابهة لما حصل في وقت سابق”، داعيا وزارة التعليم العالي الى عدم الاصرار على الامتحانات الحضورية، ومراجعة خططها الوقائية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بما يتناسب مع الوضع الوبائي والفئة المستهدفة في الوقت الحاضر”.

وأشار إلى أن “هناك تحولا جينيا للفيروس”، لافتا الى أن “الموقف الوبائي في الايام الاخيرة سجل ارتفاعا ملحوظا بين فئة الشباب وطلبة الجامعات”، محذرا من “ارتفاع خطر الإصابات نتيجة الامتحانات الحضورية”.

وتابع أن “الامتحانات الكترونية ستكون انعكاساتها وقائية وافضل على البلد”.

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