السفارة الإسرائيلية في مصر تنفى صلتها بأزمة سد النهضة: لدينا ما يكفينا من المياه

2021/07/18 | 21:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت السفارة الإسرائيلية في مصر، الأحد، ضلوع إسرائيل في أزمة سد النهضة الإثيوبي، قائلة إنها "لديها ما يكفيها ويسد احتياجاتها".

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