الصحة النيابية تصدر توصية بشأن امتحانات الجامعات والمعاهد

2021/07/18 | 21:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامتحانات يجب أن تكون بحسب ما تمت دراسته، وأن كان الكترونيا فتكون الامتحانات مشابهة لما حصل في وقت سابق.

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