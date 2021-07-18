جندي ينهي حياته بيديه بعد إصابته بالسرطان في النجف

2021/07/18 | 21:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، اليوم الأحد، بإقدام جندي في الجيش العراقي على الانتحار داخل منزله وسط المحافظة.وذكر المصدر ، أن “الجندي انتحر شنقا داخل منزله في منطقة (علوة الفحل) بقضاء الكوفة، مركز محافظة النجف، بسبب معاناته من مرض السرطان”.واشار إلى أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى […]

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