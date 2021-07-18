2021/07/18 | 21:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ضرورة دعم القوات البرية وتعزيز دورها في فرض هيبة الدولة وترسيخ امن واستقرار البلاد.واثنى الكعبي خلال زيارة ميدانية الى مقر قيادة القوات البرية العراقية" على الدور المتميز لابطال القوات البرية ضباطا وجنوداً خلال بطولات تحرير ارض العراق من براثن عصابات داعش الارهابية ، وأيضا لما يقومون به وبشكل مستمر في حماية المواطنين في جميع المناطق المُكلفين بحمايتها ، مستذكراً شهداء الأجهزة الأمنية الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعا عن ارضهم وشعبهم ، سائلاً المولى العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان .واكد الكعبي : ان القوات البرية تعد العمود الفقري لجميع التشكيلات كونها الوتد والدعامة والقوة الماسكة للأرض ، مشيرا إلى ان مجلس النواب أولى اهتمام بالغ بتطوير إمكانات الأجهزة الأمنية وبخاصة التشكيلات المتخصصة من هذه القوات ، مستدركاً الى ان الفترة المقبلة ستشهد زيارته الى عدد من قواطع العمليات .وتابع : انه وخلال مناقشة موازنة العام الجاري لم يجر اي تخفيض من تخصيصات المؤسسات الامنية ، وذلك لأهميتها في جميع مفاصل الحياة ، فليس هناك استثمار او إعمار او بناء او حياة طبيعية يمارسها الفرد او الدولة ما لم تتوفر بيئة أمنية آمنة ، داعيا القيادة العامة للقوات المسلحة لإيلاء اهتمام اكبر في دعم قيادة القوات البرية وتعزيز دورها في تأمين الحدود و فرض هيبة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار ببغداد والمحافظات ./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يؤكد ضرورة دعم القوات البرية وتعزيز دورها في فرض هيبة الدولة وترسيخ امن واستقرار البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يؤكد ضرورة دعم القوات البرية وتعزيز دورها في فرض هيبة الدولة وترسيخ امن واستقرار البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).