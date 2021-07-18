التخطيط تحدد مسارات خطة خفض الفقر في البلاد

2021/07/18 | 22:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، مسارات خطة خفض الفقر في البلاد، فيما كشفت طبيعة عمل صندوقها الاجتماعي.وقال وكيل وزير التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد، للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”، […]

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