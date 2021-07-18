مفوضية الانتخابات تعلن اعداد الناخبين للتصويت العام والخاص

2021/07/18 | 22:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، المصادقة على الأعداد النهائية للناخبين، محددة أعداد من يحق لهم التصويت العام والخاص والمواليد الجدد.

المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة الغلاي، إن "مجلس المفوضية صادق على الاعداد النهائية للناخبين للتصويت العام البالغ عددهم 24 مليوناً و299 ألفاً و21 ناخباً، لديهم بطاقات بايرومترية وبطاقات قصيرة الأمد".

وأضافت، أن "مجلس المفوضين صادق على مراكز الاقتراع البالغ عددها 8273 مركزا من ضمنها 55 ألف محطة".

وأشارت إلى أن "المواليد الجدد من ضمن الـ 24 مليونا يبلغ عددهم 988 ألفا 435 ناخبا من مواليد 2001 و2002 و2003"، مبينة أن "المفوضية أنهت الانتشار النهائي لناخبي التصويت الخاص من القوات الامنية التي تضم وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب، ووزارتي الداخلية والبيشمركة في اقليم كوردستان".

وتابعت أن "الاجهزة الامنية سيصوتون لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايرومترية حصرا"، لافتة الى أن "عددهم مليون و75727 ناخبا موزعين على مراكز اقتراع عددها 595 مركزا ومحطات اقتراع عددها 2584 محطة".

وأكدت الغلاي أن "المفوضية أنهت ايضا جدول انتشار النازحين والمهجرين النهائي البالغ عددهم 120126 ناخبا نازحا موزعين على مراكز اقتراع عددها 86 مركزا بواقع 309 محطات اقتراع"، موضحة أن "النازح يحق له التصويت في المكان الذي يقيم به لصالح دائرته الأصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البايرومترية حصرا".

وأشارت إلى أن "التصويت العام سيكون بتاريخ 10/ 10/ 2021، أما الخاص فسيكون في 8/ 10/ 2021".

PUKmedia عن واع

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