2021/07/18 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي: قتلة الهاشمي هربوا خارج العراق وعادوا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: قتلة الهاشمي هربوا خارج العراق وعادوا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: قتلة الهاشمي هربوا خارج العراق وعادوا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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