2021/07/18 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: هناك تشكيك بخطواتنا في قضية ملاحقة قتلة الناشطين من بعض المتضررين المركز الخبري الوطني.

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