وزارة الصحة توصي بالحظر الشامل لمدة 14 يوما وتحذر من فقدان السيطرة

2021/07/18 | 22:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترحت وزارة الصحة فرض حظر شامل للتجوال لمدة اسبوعين في حال استمرار ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا.

واكدت الوزارة في مقترح رفعته لمجلس الوزراء، ان الوضع الوبائي بات خطيرا وينذر بفقدان السيطرة على استيعاب المرضى في المؤسسات الصحية في حال عدم اتخاذ اجراءات فورية صارمة، ودعت الوزارة الى فرض الحظر الشامل لمدة 14 يوما ، مستثنية من الحظر منتسبي القوات الامنية والصحة والدوائر الخدمية والصيدليات ومحال المواد الغذائية والافران، كما اشارت الى مقترح بديل وهو الحظر الصحي الشامل، ويتضمن غلق المولات والمطاعم والمقاهي والمتنزهات ودور العبادة.

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