رئيس البرلمان: الانتخابات ستجري في موعدها

2021/07/18 | 22:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، ان الانتخابات ستجري في موعدها، لافتا الى مقاطعة التيار الصدري ستجعل التمثيل الانتخابي منقوصا.

وقال الحلبوسي خلال برنامج (الحسم) الذي يُعرض عبر قناة الرشيد الفضائية، ان “العراق بحاجة الى وقفة جادة من القوى الوطنية جميعا ويعلم الجميع مدى تأثير التيار الصدري على المستوى السياسي والشعبي والرغبة في توحد القوى الوطنية سيكون منقوص بغياب التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر ومشاركته واخوانه في التيار الصدري كان صمام امان في فترات سابقة”.

واضاف الحلبوسي، ان “كانت مقاطعة الصدر للانتخابات تمثل غياب شريحة لها تأثير واسع في العراق وهل نتوقع ان تكون الانتخابات ممثلة للعراق بغياب الكرد او الصدر وسنسعى لعدول الصدر عن هذا القرار”، لافتا الى ان “عدم مشاركة التيار الصدري سيجعل التمثيل منقوصا والانتخابات ستجري في موعدها”.

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