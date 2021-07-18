حلا شيحة تثير موجة جديدة من الجدل بعد نشرها صورة ياسمين عبدالعزيز بالحجاب

2021/07/18 | 22:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة جدلا واسعًا بعد أن نشرت صورة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تمر بأزمة صحية حاليًا، وهي ترتدي الحجاب خلال أدائها فريضة الحج.

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