2021/07/18 | 22:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تصدت قوة من قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، اليوم الاحد، لتعرض شنه فلول “داعش” الإرهابي في منطقة الرويعية بناحية جرف النصر شمالي بابل.وذكرت مديرية الاعلام في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يتصدى لتعرض “داعشي” في جرف النصر المركز الخبري الوطني.

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