الكاظمي : نسعى الى ثني السيد الصدر عن عدم المشاركة بالانتخابات

2021/07/18 | 22:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي :" اننا نسعى الى ثني السيد مقتدى الصدر عن عدم المشاركة بالانتخابات".وقال في تصريح متلفز :" سوف نحمي الانتخابات وادعو الناشطين الى المشاركة فيها بقوة وتحفيز الناس"./انتهى9

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