الكاظمي : قبولي بمنصب رئيس الوزراء جاء لتجنب انهيار البلد اقتصاديا وسياسيا

2021/07/18 | 22:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان قبوله بمنصب رئيس الوزراء جاء لتجنب انهيار البلد اقتصاديا وسياسيا .ودعا الكاظمي في حديث متلفز ، المواطنين للتغيير عن طريق صناديق الاقتراع.وشدد على :" ان الانتخابات ستحصل في 10 /10 ولا يوجد تاجيل لها حتى بعد انسحاب التيار الصدري" ./انتهى8

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