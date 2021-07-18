ذي قار: بعد مضي 24 ساعة من وقوع الجريمة القبض على متهم بالقتل 



ذي قار: بعد مضي 24 ساعة من وقوع الجريمة القبض على متهم بالقتل 
2021/07/18 | 22:22 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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