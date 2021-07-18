2021/07/18 | 22:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي: لا حاجة للقوات القتالية الأميركية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 22:28

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