ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في السليمانية

2021/07/18 | 22:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية صحة السليمانية خلال بيان: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية وصل الى 26 حالة اصابة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفى كان 20 حالات شفاء، وان هناك 131 حالة اصابة في المستشفيات تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما سجلت المحافظة 7 حالات وفاة بفايروس كورونا.

PUKmedia خاص

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