الكاظمي يجيب: هل الحكومة ضعيفة ولماذا لم تستخدم القوة لفرض هيبة الدولة ضد المجاميع؟

2021/07/18 | 22:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الحكومة غير ضعيفة، في مواجهة الخارجين على القانون، لكن هناك بعض القوى متضررة من إجراءات هذه الحكومة.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال الكاظمي، في مقابلة على قناة الحدث وتابعها "ناس" (18 تموز 2021): "اخترنا سياسية الصمت، فالصدام لا يخدم أحداً، والعراق نزف كثيراً من الدماء، وما حصل من تجاوزات خلال هذه السنة، كانت تحصل سابقاً، لكن تم تضخيمها، ليعطوا انبطاعاً، بأن هناك تحدياً للدولة، من قبل بعض الأشخاص المؤمنين بمدأ اللادولة".

ولفت إلى أن "الدولة هي التي تحتكر السلاح، وتحتكر القرار السيادي العراقي..



فأنا اخترت سياسية الصمت، إذ ان السيد المرجع السيستاني، يعمل بكل صمت رغم كل الظلم، وهذا ما تعلمته من التاريخ، لكن البعض يريد الدخول في الصدام، الذي لن يخدم أبناء العراق، ولن أفرط بدماء العراقيين، والحوار هو الحل".





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