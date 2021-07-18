2021/07/18 | 22:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاحد، ان عدم مشاركتي في الانتخابات يبعث رسالة بأن الحكومة الحالية حيادية ومستقلة، فيما دعا مقتدى الصدر لمشاركة التيار الصدري في الانتخابات.

وأضاف الكاظمي في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (18 تموز 2021)، ان "هناك محاولات لتحميل التيار الصدري أخطاء ليس مسؤولا عنها".

وذكر: "الدليل أن الحكومة غير ضعيفة هي دخولها إلى مملكات خاصة لبعض الجماعات، فضلا عن اعتقال خارجين عن القانون وقتلة ناشطين".

وأوضح، ان "الحشد الشعبي مؤسسة عراقية دستورية ولاؤها للقائد العام للقوات المسلحة، ويجب ألا نتخوف من بعض الأحداث المرتبطة بالحشد"، مبينا ان "الحشد في أفضل حالاته من حيث الانضباط والولاء".

وأشار إلى ان "جماعات اللا دولة تستهدف البعثات، واخذنا خطوات حقيقة لحماية البعثات الدبلوماسية واعتقال مجموعة كبيرة من المتجاوزين".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يحسم امره للانتخابات ويوجه دعوة الى الصدر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يحسم امره للانتخابات ويوجه دعوة الى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).