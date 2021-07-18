الكاظمي يكشف الجهات التي تحرق المستشفيات

2021/07/18 | 22:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاحد، ان الموظفين الذين يعينون بقوة الاحزاب السياسية في مواقع حساسة سبب لحرائق المستشفيات.

وأضاف الكاظمي في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (18 تموز 2021)، ان "الصراع السياسي والفساد والنفوذ افسدوا تقديم خدمات للمواطنين، واخترت سياسة الصمت للرد على محاولة شيطنتي وفريق عملي".

وتابع ان "هناك تشكيك بخطواتنا في قضية ملاحقة قتلة الناشطين من بعض المتضررين، وسنواصل مطاردة جميع المجرمين".

وذكر الكاظمي: "متفائل بالانتخابات ونأمل بمشاركة جيدة تعيد الاعتبار للنظام السياسي بالانتخابات".

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