2021/07/18 | 22:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لندن تدعو للمسؤولية الفردية وعلماء يطالبونها بالتراجع لندن- الزمان اضطر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للالتزام بحجر إثر إصابة وزير الصحة ساجد جاويد بكوفيد-19، عشية رفع القيود الصحيّة المرتبطة بالوباء في إنكلترا، مما يفاقم المخاوف والارتباك.
وأدى فيروس كورونا إلى وفاة أكثر من 128 ألفا و600 شخص في بريطانيا حيث يرتفع عدد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون في الحجر مع رفع القيود وتوقعات بمائة ألف إصابة يوميا في بريطانيا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأدى فيروس كورونا إلى وفاة أكثر من 128 ألفا و600 شخص في بريطانيا حيث يرتفع عدد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون في الحجر مع رفع القيود وتوقعات بمائة ألف إصابة يوميا في بريطانيا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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