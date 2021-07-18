جونسون‭ ‬في‭ ‬الحجر‭ ‬مع‭ ‬رفع‭ ‬القيود‭ ‬وتوقعات‭ ‬بمائة‭ ‬ألف‭ ‬إصابة‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬

2021/07/18 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ ‬تدعو‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الفردية‭ ‬وعلماء‭ ‬يطالبونها‭ ‬بالتراجع‭ ‬ لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ اضطر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬للالتزام‭ ‬بحجر‭ ‬إثر‭ ‬إصابة‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬ساجد‭ ‬جاويد‭ ‬بكوفيد‭-‬19،‭ ‬عشية‭ ‬رفع‭ ‬القيود‭ ‬الصحيّة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالوباء‭ ‬في‭ ‬إنكلترا،‭ ‬مما‭ ‬يفاقم‭ ‬المخاوف‭ ‬والارتباك‭.‬ وأدى‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬128‭ ‬ألفا‭ ‬و600‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬حيث‭ ‬يرتفع‭ ‬عدد‭ […]

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