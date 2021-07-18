قلب أوربا تحت صدمة الفيضانات وميركل تصفها بأنها تفوق التصور

2021/07/18 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين‭ -‬بروكسل‭ -‬الزمان‭ ‬‭ ‬تفقّدت‭ ‬المستشارة‭ ‬الألمانية‭ ‬أنغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬الأحد‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬سبّبتها‭ ‬فيضانات‭ ‬‮«‬القرن‮»‬‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬أوروبا‭ ‬وأودت‭ ‬بـ186‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬وبلجيكا،‭ ‬واصفة‭ ‬إياها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬تفوق‭ ‬التصوّر‮»‬‭.‬وقضت‭ ‬المستشارة‭ ‬الألمانية‭ ‬نحو‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬تفقد‭ ‬بلدة‭ ‬شولد‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬بون‭ ‬سيرا‭ ‬على‭ ‬الأقدام،‭ ‬حيث‭ ‬فاض‭ ‬نهر‭ ‬آر،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬دمار‭ ‬كبير‭ […]

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