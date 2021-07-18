زعيم‭ ‬طالبان‭ ‬يؤيد‭ ‬الاتفاق‭ ‬السياسي ويعرض‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬عند‭ ‬استعادة‭ ‬الحكم‭ ‬

2021/07/18 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفغانستان‭ ‬تستدعي‭ ‬سفيرها‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬بسبب‭ ‬تهديدات‭ ‬أمنية‭ ‬ الدوحة‭- ‬كابول‭ -‬الزمان‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬ ‭ ‬كرّر‭ ‬زعيم‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬هبة‭ ‬الله‭ ‬أخوند‭ ‬زاده‭ ‬الأحد‭ ‬تأييده‭ ‬‮«‬بشدة‭ ‬لتسوية‭ ‬سياسية‮»‬‭ ‬للنزاع‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬التقدم‭ ‬والانتصارات‭ ‬العسكرية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬سجلتها‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬الشهرين‭ ‬الأخيرين‭.‬ وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬بينما‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬ممثلون‭ ‬عن‭ ‬الحكومة‭ ‬الأفغانية‭ ‬ومقاتلي‭ […]

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