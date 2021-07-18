2021/07/18 | 22:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفغانستان تستدعي سفيرها في باكستان بسبب تهديدات أمنية الدوحة- كابول -الزمان -(أ ف ب) كرّر زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاده الأحد تأييده «بشدة لتسوية سياسية» للنزاع في أفغانستان «رغم التقدم والانتصارات العسكرية» التي سجلتها الحركة في الشهرين الأخيرين.
وتأتي هذه التصريحات بينما يفترض أن يجري ممثلون عن الحكومة الأفغانية ومقاتلي […]
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وتأتي هذه التصريحات بينما يفترض أن يجري ممثلون عن الحكومة الأفغانية ومقاتلي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم طالبان يؤيد الاتفاق السياسي ويعرض التعاون مع واشنطن عند استعادة الحكم ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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