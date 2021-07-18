السيد عمار الحكيم: حل أزمات العراق هو ببناء الدولة القوية المقتدرة

2021/07/18 | 22:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

بارك رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، للصابئة المندائيين عيدهم الأكبر ورأس السنة المندائية، مشيدا بموقفهم الوطني بتأجيل احتفالاتهم بهذه المناسبة تضامناً مع عائلات ضحايا ذي قار وفاجعة مستشفى الإمام الحسين "عليه السلام".

السيد الحكيم جدد، في بيان تلقته "الصباح"، التأكيد على ان التنوع مصدر إثراء للمجتمع، وإن حماية هذا التنوع يبدأ من حسن إدارته واستثماره.

وقال: "المهم بناء الهوية الوطنية العراقية الجامعة التي يستظل بها الجميع، واحترام التعددية والخصوصية والهويات الفرعية في إطار الهوية العراقية مع التأكيد على ترسيخها باعتبارها مصدر قوة للعراق".

واكد السيد الحكيم ان حل أزمات العراق مجتمعة هو ببناء الدولة القوية المقتدرة ذات المؤسسات الكفوءة والرصينة، داعيا إلى مشاركة واسعة وواعية وفاعلة في الانتحابات المقبلة.

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