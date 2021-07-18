رئيس البرلمان: لا اؤمن بعسكرة المجتمع واي سلاح غير سلاح الدولة لا يدوم

2021/07/18 | 22:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، ان جرف الصخر لا يوجد فيها اي معتقلين من المغيبين والمخطفوين قسرا بعد عام 2014، نفايا وجود اي مكاتب او تواجد مسلح للفصائل داخل محافظة الانبار.

وقال الحلبوسي خلال برنامج (الحسم) الذي يُعرض عبر قناة الرشيد الفضائية، ان “المغيبين في فترات ما بعد عام 2014 شكلت لجنة حينها لحسم امرهم وهذه اللجنة لم ترى النور حتى اليوم، والسؤال هل هنالك جهة تتمكن من حجز الاف الناس لسبع سنوات وطالما هم غير محجوزين لدى القوات الامنية وان كانوا محجوزين في الجرف فمن اين يتم توفير الاغذية لهم بانتظار النتائج التي تظهر بهذا الشان ومعلوماتي انهم غير موجودين في جرف الصخر ومصيرهم الجهات المعنية بالشان تبين في تقريرها ماهو مصيرهم”.

واضاف الحلبوسي، ان “لا توجد اي مكاتب اقتصادية للفصائل في الانبار كما انه لاتوجد لهم مكاتب في الانبار وتواجدهم ضمن سيطرات وعلى المناطق المحاذية للاراضي السورية اما داخل المحافظة فلا يوجد لهم اي تواجد، ووجود اي قوات غير رسمية سيؤثر على اعمار وتأهيل المدن وهو موجود في محافظتي صلاح الدين ونينوى”، مشددا على “اهمية ان يكون هنالك دور للقوى السياسية في فرض الامن وسيطرة الدولة في المحافظات”.

وتابع ان “القوات الامنية واجبها متابعة مطلقي الصواريخ وفي بغداد لا يوجد ظهور علني للمسلحين ولكن رغم هذا تقصف المنطقة الخضراء في بغداد وهو ما حصل في الانبار حين حصل قصف من داخلها لقواعد عسكرية”، مشددا “لا اؤمن بعسكرة المجتمع واي سلاح غير سلاح الدولة لا يدوم تحت اي مسمى سواء فصائل او سلاح عشائر فهو قد ينفلت باي لحظة وفي دول العالم لا يوجد هكذا وضع”.

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