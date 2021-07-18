أفغانستان تسحب سفيرها من باكستان بعد

2021/07/18 | 22:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجية الأفغانية، سفير باكستان في كابول لتقديم "احتجاج شديد" واستدعت سفيرها في باكستان، الأحد، بسبب ما وصفته بأنه "اختطاف" و "تعذيب" لابنة السفير الأفغاني في إسلام أباد، الجمعة، بحسب تصريحات وزارة الخارجية.

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