الكاظمي : متفائلون بحل ملف المياه مع تركيا

2021/07/18 | 22:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي :" ان هناك تحسنا بسبل الحوار مع تركيا بملف المياه ونحن متفائلون بحله قريبا".وقال الكاظمي في تصريح متلفز :" اننا لن نسمح بتواجد الجماعات المسلحة في شمال العراق للاعتداء على جيراننا ، و سنعين ابناء سنجار للدفاع عن مناطقهم وسنوفر خدمات لتعود الحياة الى طبيعتها" ./انتهى9

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