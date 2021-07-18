صد تعرض ارهابي لعناصر داعش شمالي بابل

2021/07/18 | 22:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ صدت قوات قيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي ، تعرضاً لعصابات داعش الارهابية في منطقة الرويعية بجرف النصر شمالي بابل./انتهى9

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