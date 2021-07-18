التحالف الدولي ينفي شن ضربات جوية في منطقة العمليات المشتركة

2021/07/18 | 22:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى التحالف الدولي المناهض لداعش بقيادة الولايات المتحدة، الأحد، تقارير بشأن تنفيذه ضربات جوية في منطقة العمليات المشتركة على الحدود العراقية السورية.

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