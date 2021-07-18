2021/07/18 | 22:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، تعرضه لـ 3 محاولات اغتيال، فيما شدد على مطاردة جميع المجرمين وملاحقة قتلة الناشطين، داعيا السيد مقتدى الصدري الى المشاركة بالانتخابات وقال الكاظمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: تعرضت لـ 3 محاولات اغتيال وأدعو الصدر للمشاركة بالانتخابات المركز الخبري الوطني.

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