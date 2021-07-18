2021/07/18 | 22:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، عن إنجاز 85% من الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي، فيما اعتبر أن القضاء سيقول كلمته الفاصلة بقضية الخبير الأمني هشام الهاشمي.وقال الكاظمي في مقابلة بثتها قناة “الحدث”، إن “الفساد السياسي أفسد عملية تقديم الخدمات للمواطنين”، مشدداً بالقول “نعمل على الربط الكهربائي مع دول الخليج …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: تمكنا من انجاز 85% من الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي first appeared on النور نيوز.

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