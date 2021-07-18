كريدو “عدم هدر الزمن السياسي” - التيتي الحبيب

2021/07/18 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب احتلت هذه القضية مكانا بارزا في تهيء اوراق تيارات حزب الاشتراكي الموحد للمؤتمر الرابع.



وما اثار انتباهي في نقاش هذه المسالة هو محاولة اصحاب الاوراق الظهور وكأنهم يملكون مفاتيح التحليل الملموس للواقع الملموس.



لقد اصبح هاجس عدم اهدار الزمن السياسي عنوان الواقعية السياسية والجواب على ما يتطلبه الوضع القائم.



لكن غاب على اصحاب الكريدو الجديد ” عدم هدر الزمن السياسي” هو تحديد هذا الزمان في امتداده.< ......





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