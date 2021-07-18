الكاظمي: اتخذنا خطوات مهمة لحماية البعثات ولن نسمح بأن نكون منطلقاً لتهديد جيراننا

2021/07/18 | 23:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اتخاذ خطوات مهمة لحماية البعثات الدبلوماسية، فيما حذر من استخدام العراق منطلقا لتهديد دول الجوار.وقال الكاظمي في مقابلة تلفزيونية تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد: "اتخذنا خطوات مهمة لحماية البعثات لن نسمح بأن نكون منطلقاً لتهديد جيراننا".يتبع..

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