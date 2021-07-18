التحالف الدولي تعمل على تحقيق حلم لمام جلال

2021/07/18 | 23:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الاجرامي، العمل لتحقيق حلم لفقيد الامة الرئيس مام جلال، وذلك من خلال توحيد قوات البيشمركة.

الكولونيل ديفيد ويليامز قائد مركز التنسيق لقوات التحالف الدولي في اقليم كوردستان تحدث خلال لقاء مع فضائية كوردسات نيوز، قبل انتهاء مهام عمله في اقليم كوردستان والذي من المقرر ان يعرض يوم غد الاثنين، تحدث بشأن حلم لفقيد الامة مام جلال، اذ اعلن: ان الاصلاحات في صفوف قوات البيشمركة وتوحيد القوات مسألة جيدة، وهي ليست فقط تحقيق حلم مام جلال والذي هو شئ جميل، بل تم وضع خطوات جيدة لها خلال الفترة القريبة المنصرمة.

واضاف: ان توحيد قوات البيشمركة سيعمل على تقوية هذه القوات في مقارعة تنظيم داعش الارهابي.

PUKmedia عن فضائية كوردسات نيوز

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