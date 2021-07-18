الكاظمي يكشف عن عدد محاولات اغتياله

2021/07/18 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، عن تعرضه لمحاولات اغتيال.

وقال الكاظمي، في حديث متلفز، تابعته (بغداد اليوم): "لقد تعرضت لثلاث محاولات اغتيال ولست قلقاً أو خائفاً".

وأضاف: "عرض عليّ منصب رئيس الوزراء أكثر من مرة، لو لم أقبل المنصب لشهدنا حرباً أهلية نتيجة الانهيار الذي كان حاصلاً".

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