رسالة الكاظمي إلى العراقيين قبل العيد: امنحوني فرصة..

2021/07/18 | 23:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رسالة إلى المواطنين، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال الكاظمي في حوار مع قناة "الحدث"، وتابعه "ناس" (18 تموز 2021): "أقول لكل المواطنين: كل عام وأنتم بخير، فليكن لدينا إيمان بالمستقبل، فأنا ورثت فشل حكومات 17 عاماً ..



أعطوني فرصة، ولنتعاون سوية لإصلاح ما يمكن إصلاحه، خلال الفترة القصيرة".

ودعا الكاظمي المواطنين، إلى "المشاركة في الانتخابات ..



غيروا واقعكم بالانتخابات فليس لدينا خيار آخر غير صناديق الاقتراع، وأبعدوا السلاح ولنفتح صفحة جديدة في تاريخ العراق".

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