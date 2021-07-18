2021/07/18 | 23:14 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي: عندما يكون رئيس الجمهورية من السنة فإن دوره سيكون إيجابياً أكثر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/18 | 23:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: عندما يكون رئيس الجمهورية من السنة فإن دوره سيكون إيجابياً أكثر) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: عندما يكون رئيس الجمهورية من السنة فإن دوره سيكون إيجابياً أكثر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).