مسيرات موحدة في العراق و12 بلداً تطالب بالتصدي للإفلات من العقاب

2021/07/18 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬كربلاء‭ -‬الديوانية‭- ‬الزمان‭ ‬ أنطلقت‭ ‬الاحد‭ ‬مسيرات‭ ‬احتجاجية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والديوانية‭ ‬و‭ ‬كربلاء‭ ‬ومدن‭ ‬أخرى‭ ‬بالجنوب‭ ‬،‭ ‬ومدن‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬اثني‭ ‬عشر‭ ‬بلداً‭ ‬بالعالم‭ ‬ ضمن‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬انهاء‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‮»‬‭.‬ ‭ ‬وفي‭ ‬بغداد‭ ‬،دعا‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الذين‭ ‬تجمعوا‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الفردوس‭ ‬وساروا‭ ‬الى‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية،‭ ‬الى‭ ‬اعلاء‭ ‬شأن‭ ‬القانون‭ ‬ونبذ‭ […]

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