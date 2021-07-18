الحلبوسي: نحتاج فريق في المحافظات لتكرار تجربة نجاح الانبار

2021/07/18 | 23:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، اننا نحتاج الى فريق عمل في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى لنقل تجربة محافظة الانبار الناجحة في تقديم الخدمات فيها.

وقال الحلبوسي خلال برنامج (الحسم) الذي يُعرض عبر قناة الرشيد الفضائية، “نعمل للحصول على تمثيل نيابي وتمثيل سياسي في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين بغية تكرار تجربة النجاح والبناء التي حصلت في محافظة الانبار ونحتاج الى فريق في تلك المحافظات مكتمل وكل منهم يمارس دوره لتوفير ما يريده ابناء المحافظة”.

واضاف الحلبوسي، ان “الثقة في عمل المحافظات تكون من خلال الثقة بالمنظومة السياسية المنسجمة في جميع المحافظات وستعمل على نقل التجربة بشكل كامل وصحيح وستكون مثل الانبار وربما الافضل”، لافتا الى ان “اي طرف ينسجم معنا في المنهج بالمحافظات سنتعاون معه واي شخص يخالف منهجنا سنتبعد عنه ونتوجه للجماهير”.

وتابع “ثقتنا بانفسنا وفريقنا وجماهيرنا لتحقيق ما يطمح له الجمهور، اما تكرار التجارب الفاشلة فلن تنطلي على المواطنين والمواطن اذكى بكثير وسيميز مصلحته ومستقبله اين ولن يغرر به بقضايا وشعارات طائفية لاغراض سياسية”.

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