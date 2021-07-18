2021/07/18 | 23:21 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترحيل 4 من مقاتلي "داعش" وعائلاتهم من سوريا والعراق إلى مقدونيا الشمالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/18 | 23:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترحيل 4 من مقاتلي "داعش" وعائلاتهم من سوريا والعراق إلى مقدونيا الشمالية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترحيل 4 من مقاتلي "داعش" وعائلاتهم من سوريا والعراق إلى مقدونيا الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).