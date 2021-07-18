الجزائر تستدعي سفيرها لدى المغرب بعد تصريحات

2021/07/18 | 23:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت الجزائر "فورًا" سفيرها لدى المغرب، الأحد، حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

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