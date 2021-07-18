بعد اتهامها في مصر.. إسرائيل تصدر بيانا بشأن سد النهضة

2021/07/18 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت إسرائيل، الأحد، ما تداولته صحف مصرية خلال الأيام الماضية بشأن تورط الدولة العبرية في أزمة سد النهضة الإثيوبي.

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