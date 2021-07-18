حريق في شارع المتنبي وسط بغداد يلتهم عدداً من المكتبات

2021/07/18 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

التهم حريق في شارع المتنبي، وسط العاصمة بغداد، اليوم الاحد، من المكتبات.

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، ان "حريق شب في الشارع لاسباب غير معروفة لحد الان، في عدد من المكتبات المتواجدة في الشارع".

ويعرف شارع المتبني، بانه شارع للثقافة العراقية، وهو من الشوارع المعروفة على المستوى المحلي والعربي، حيث يرتاده المثقفون من مختلف المجالات ان كانت ثقافية او فنية، ويشتهر بطباعة وبيع الكتب في مختلف الاختصاصات العلمية والثقافية والمهنية.

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